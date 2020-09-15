Apple сьогодні проведе презентацію: які гаджети представлять

Американська компанія Apple сьогодні проведе велику презентацію нових гаджетів. Вереснева презентація пройде в онлайн-форматі і розпочнеться о 20:00 за київським часом.

РБК-Україна зібрала інформацію про гаджети, які будуть анонсовані 15 вересня.

Що сьогодні покаже Apple

Важливо. Станом на сьогодні офіційної інформації про те, що конкретно буде анонсовано на презентації, немає. У той же час компанія опублікувала запрошення для ЗМІ, в якому написано "Час летить". Багато аналітиків та інсайдери сходяться на тому, що очікується презентація нових смарт-годинників Apple Watch.

Фото: запрошення на презентацію (apple.com)

Apple Watch

Сьогодні буде презентовано наступника моделі Apple Watch Series 5. Новий гаджет може отримати приставку Series 6, оскільки в метаданих на сторінці Apple в YouTube виявили це словосполучення.

Як вважають аналітики, оновлена операційна система годинників watchOS 7 буде мати вбудоване відстежування сну, більше налаштувань для циферблатів, а також додаток Fitness (перейменований Activity). Про ціну цієї новинки поки нічого невідомо.

У той же час очікується презентація бюджетної моделі за ціною 199 доларів. Вона має прийти на зміну Series 3.

Air iPad 4

Крім розумних годинників, інсайдери припускають презентацію оновленого планшета iPad Air. Він може отримати дисплей з більш тонкими рамками, як у iPad Pro, а сенсор Touch ID переміститься на кнопку живлення. Також новий планшет буде підтримувати жестове управління і обзаведеться коннектором для аксесуарів iPad Pro.

Без iPhone 12?

Більша частина новин напередодні презентації вказує на те, що вона пройде без анонсу нової лінійки смартфонів iPhone 12. За даними Bloomberg, нові айфони покажуть не раніше жовтня. А представники Apple влітку відзначали, що поставки iPhone 12 очікуються на кілька тижнів пізніше, ніж традиційно.

Тим не менш, є деякі відомості про те, що смартфони покажуть сьогодні. Зокрема, американський роздрібний рітейлер Target підтверджує анонс iPhone 12 цього тижня, як і британська Vodafone UK.

Згідно джерел, Apple цього року готує відразу чотири моделі дванадцятої лінійки. iPhone 12 буде компактною моделлю з екраном діагоналлю 5,4 дюйма, яка отримає зменшений виріз у верхній частині.

Моделі iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max з екранами діагоналлю 6,1 і 6,7 дюйма будуть мати такі ж вирізи, як у iPhone 11. Смартфони отримають оновлені дизайн в стилі iPhone 4 і 5, новий процесор A14 і більш просунуті камери.

Інші новинки

На сьогоднішній презентації Apple може анонсувати нові версії операційних систем iOS 14 iPadOS 14 з низкою нових функцій і можливостей. За чутками, сьогодні можуть показати більш компактну і доступну версію розумної колонки HomePod і накладні навушники. Ймовірно, буде анонсовано підписку Apple One.

Нагадаємо, що американська корпорація Apple зареєструвала в Україні дочірню компанію.