НОВИНИКорпорація Apple відклала повернення в офіси співробітників до січня 2022 року на тлі зростання випадків захворювання COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple відклала до січня повернення співробітників в офіси
В Apple заявили, що повідомлять графік повернення в офіси за місяць до вимоги повернутися в офіси
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на корпоративний лист, розісланий співробітникам Apple 19 серпня.
Відповідно до листа, компанія переносить з жовтня щонайменше до січня повернення в офіси.
В Apple заявили, що повідомлять графік повернення в офіси за місяць до вимоги повернутися в офіси.
Раніше компанія планувала вимагати від усіх співробітників повернутися в офіси до початку вересня, а потім відклала це рішення до жовтня.
Коли співробітникам потрібно буде повернутися в офіси, очікується, що вони повинні будуть працювати в офісі принаймні три дні на тиждень - понеділок, вівторок та четвер з можливістю віддаленої роботи в середу та п’ятницю.
Раніше компанія Apple відклала термін повернення до офісу своїх співробітників щонайменше до жовтня - на тлі нового спалаху захворюваності коронавірусом.
Раніше компанія Facebook відклала повернення співробітників до американських офісів на початок наступного року - раніше у Facebook планували повернутися в кампуси восени цього року.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 08 2021 14:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У грецькій печері екскурсії туристам проводить робот
- ФОТО Китайські космонавти вийшли у відкритий космос
- ФОТО Понад 125 тисяч світлин: марсохід NASA уже пів року досліджує Червону планету
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном