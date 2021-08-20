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Apple відклала до січня повернення співробітників в офіси

В Apple заявили, що повідомлять графік повернення в офіси за місяць до вимоги повернутися в офіси
Корпорація Apple відклала повернення в офіси співробітників до січня 2022 року на тлі зростання випадків захворювання COVID-19.
Apple відклала до січня повернення співробітників в офіси Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на корпоративний лист, розісланий співробітникам Apple 19 серпня.
 
Відповідно до листа, компанія переносить з жовтня щонайменше до січня повернення в офіси.
 
В Apple заявили, що повідомлять графік повернення в офіси за місяць до вимоги повернутися в офіси.
 
Раніше компанія планувала вимагати від усіх співробітників повернутися в офіси до початку вересня, а потім відклала це рішення до жовтня.
 
Коли співробітникам потрібно буде повернутися в офіси, очікується, що вони повинні будуть працювати в офісі принаймні три дні на тиждень - понеділок, вівторок та четвер з можливістю віддаленої роботи в середу та п’ятницю.
 
Раніше компанія Apple відклала термін повернення до офісу своїх співробітників щонайменше до жовтня - на тлі нового спалаху захворюваності коронавірусом.
 
Раніше компанія Facebook відклала повернення співробітників до американських офісів на початок наступного року - раніше у Facebook планували повернутися в кампуси восени цього року.
 
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20 08 2021 14:15
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