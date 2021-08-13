Facebook відклав до січня повернення співробітників в американські офіси

Facebook повідомив співробітникам у четвер, що не вимагатиме від них повернення в офіси у США до січня. Раніше Facebook планував повернення до кампусів на осінь

Компанія Facebook відклала повернення співробітників до американських офісів на початок наступного року - раніше у Facebook планували повернутися в кампуси восени цього року.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на представника компанії.

"Facebook повідомив співробітникам у четвер, що не вимагатиме від них повернення в офіси у США до січня. Раніше Facebook планував повернення до кампусів на осінь", - пише газета.

Зазначається, що таке рішення компанія ухвалила на тлі збільшення випадків захворювання вірусом "Дельта".

"Дані, а не дати - ось що рухає нашим підходом до повернення в офіс. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і працювати з експертами, щоб забезпечити наше повернення в офісні плани з пріоритетом безпеки кожного", - заявила представник Facebook Трейсі Клейтон.

Компанія заявила в четвер, що може відкрити деякі зі своїх офісів пізніше в цьому році з різним рівнем зайнятості у залежності від ситуації з COVID-19.

Facebook також нещодавно оголосив, що співробітники, які приходять на роботу в будь-який з американських кампусів, повинні будуть пройти вакцинацію проти COVID-19, але ця політика буде реалізована в залежності від місцевих правил.

Раніше гендиректор Facebook Марк Цукерберг оголосив, що компанія дозволить усім штатним співробітникам працювати вдома, якщо їхню роботу можна виконувати віддалено.