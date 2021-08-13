БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКомпанія Facebook відклала повернення співробітників до американських офісів на початок наступного року - раніше у Facebook планували повернутися в кампуси восени цього року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook відклав до січня повернення співробітників в американські офіси
Facebook повідомив співробітникам у четвер, що не вимагатиме від них повернення в офіси у США до січня. Раніше Facebook планував повернення до кампусів на осінь
Фото: facebook
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на представника компанії.
"Facebook повідомив співробітникам у четвер, що не вимагатиме від них повернення в офіси у США до січня. Раніше Facebook планував повернення до кампусів на осінь", - пише газета.
Зазначається, що таке рішення компанія ухвалила на тлі збільшення випадків захворювання вірусом "Дельта".
"Дані, а не дати - ось що рухає нашим підходом до повернення в офіс. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і працювати з експертами, щоб забезпечити наше повернення в офісні плани з пріоритетом безпеки кожного", - заявила представник Facebook Трейсі Клейтон.
Компанія заявила в четвер, що може відкрити деякі зі своїх офісів пізніше в цьому році з різним рівнем зайнятості у залежності від ситуації з COVID-19.
Facebook також нещодавно оголосив, що співробітники, які приходять на роботу в будь-який з американських кампусів, повинні будуть пройти вакцинацію проти COVID-19, але ця політика буде реалізована в залежності від місцевих правил.
Раніше гендиректор Facebook Марк Цукерберг оголосив, що компанія дозволить усім штатним співробітникам працювати вдома, якщо їхню роботу можна виконувати віддалено.
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13 08 2021 12:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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