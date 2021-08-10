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Apple заборонить додатки, де не можна видаляти обліковий запис

Усі програми, що дозволяють створювати облікові записи, також повинні дозволяти користувачам видалити свої облікові записи в межах програми. Ця вимога поширюється на усі додатки, подані з 31 січня 2022 року
Компанія Apple повідомила про запровадження нового правила: з 31 січня 2022 року в онлайн-крамниці App Store не публікуватимуть програми та додатки, у яких не можна видаляти обліковий запис.
Apple заборонить додатки, де не можна видаляти обліковий запис Фото: з вільного доступу
Про це повідомляється на сайті компанії Apple.
 
Компанія заявила, що усі застосунки в App Store мають надавати користувачам більше контролю над особистими даними.
 
"Усі програми, що дозволяють створювати облікові записи, також повинні дозволяти користувачам видалити свої облікові записи в межах програми. Ця вимога поширюється на усі додатки, подані з 31 січня 2022 року", – йдеться у повідомленні.
 
"Ми радимо вам переглянути будь-які правила, які можуть вимагати від вас збереження певних типів даних та переконатися, що ваш додаток чітко пояснює, які дані він збирає, як він збирає ці дані, усе подальше використання цих даних, політику збереження/видалення даних тощо", - йдеться у повідомленні.
 
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08 10 2021 12:35
ТЕГИ: Apple, додатки
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