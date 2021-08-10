НОВИНИКомпанія Apple повідомила про запровадження нового правила: з 31 січня 2022 року в онлайн-крамниці App Store не публікуватимуть програми та додатки, у яких не можна видаляти обліковий запис.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple заборонить додатки, де не можна видаляти обліковий запис
Усі програми, що дозволяють створювати облікові записи, також повинні дозволяти користувачам видалити свої облікові записи в межах програми. Ця вимога поширюється на усі додатки, подані з 31 січня 2022 року
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляється на сайті компанії Apple.
Компанія заявила, що усі застосунки в App Store мають надавати користувачам більше контролю над особистими даними.
"Усі програми, що дозволяють створювати облікові записи, також повинні дозволяти користувачам видалити свої облікові записи в межах програми. Ця вимога поширюється на усі додатки, подані з 31 січня 2022 року", – йдеться у повідомленні.
"Ми радимо вам переглянути будь-які правила, які можуть вимагати від вас збереження певних типів даних та переконатися, що ваш додаток чітко пояснює, які дані він збирає, як він збирає ці дані, усе подальше використання цих даних, політику збереження/видалення даних тощо", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Apple продала двомільярдний iPhone
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 10 2021 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Штатах розробили прототип маски, яка виявляє COVID-19
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles