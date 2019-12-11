CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкладачі Кембридзького словника назвали upcycling словом 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Апсайклінг став словом року за версією Кембридзького словника
Фото: derzhava.today
Про це повідомили в блозі словника, повідомляє "Громадське".
Апсайклінг - це виготовлення нових речей зі старих чи з перероблених матеріалів. Цей процес передбачає повторне використання речей для зменшення виробництва та зменшення впливу на зміни клімату.
У порівняні з 2011 роком частота використання слова апскайклінг зросла на 181%.
До шорт-листу слів також потрапили:
- carbon sink - ділянка лісу, яка може поглинути велику кількість вуглекислого газу та зменшити глобальне потепління,
- compostable - матеріал, який можна компостувати,
- preservation - збереження природних ресурсів.
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