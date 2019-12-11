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Апсайклінг став словом року за версією Кембридзького словника

Укладачі Кембридзького словника назвали upcycling словом 2019 року.
Апсайклінг став словом року за версією Кембридзького словника Фото: derzhava.today

Про це повідомили в блозі словника, повідомляє "Громадське".

Апсайклінг - це виготовлення нових речей зі старих чи з перероблених матеріалів. Цей процес передбачає повторне використання речей для зменшення виробництва та зменшення впливу на зміни клімату.

У порівняні з 2011 роком частота використання слова апскайклінг зросла на 181%.

До шорт-листу слів також потрапили:

  • carbon sink - ділянка лісу, яка може поглинути велику кількість вуглекислого газу та зменшити глобальне потепління,
  • compostable - матеріал, який можна компостувати,
  • preservation - збереження природних ресурсів.

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12 11 2019 14:24
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