Апсайклінг став словом року за версією Кембридзького словника

Укладачі Кембридзького словника назвали upcycling словом 2019 року.

Про це повідомили в блозі словника, повідомляє "Громадське".

Апсайклінг - це виготовлення нових речей зі старих чи з перероблених матеріалів. Цей процес передбачає повторне використання речей для зменшення виробництва та зменшення впливу на зміни клімату.

У порівняні з 2011 роком частота використання слова апскайклінг зросла на 181%.

До шорт-листу слів також потрапили:

carbon sink - ділянка лісу, яка може поглинути велику кількість вуглекислого газу та зменшити глобальне потепління,

compostable - матеріал, який можна компостувати,

preservation - збереження природних ресурсів.

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