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Арабські країни вперше вимагають роззброєння Хамас

30 липня 2025, 11:06
Арабські країни вперше вимагають роззброєння Хамас
Палестинець прогулюється поруч з уламками будівель, зруйнованих під час 50 днів конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС влітку минулого року, в місті Газа 3 листопада, 2014. Фото: АFР
Вони закликають передати управління Сектором Газа Палестинській адміністрації.

Катар, Саудівська Аравія, Єгипет та інші арабські держави вперше офіційно засудили ісламістський рух Хамас, підписавши спільну декларацію з вимогою роззброїти угруповання та припинити його правління в Секторі Газа.

Про це повідомляє газета New York Post.

До підписантів документа також приєдналися Франція, Велика Британія, Канада та представники Європейського Союзу.
Декларацію було ухвалено під час конференції ООН, присвяченої відновленню процесу створення двох держав — Ізраїлю та Палестини.

У документі наголошується, що після завершення війни в Газі ХАМАС має передати владу та озброєння Палестинській національній адміністрації під міжнародним контролем. Це, за словами авторів, є ключовим кроком на шляху до створення суверенної Палестинської держави.

Також декларація містить засудження нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, який спричинив нинішню війну.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав декларацію «історичним і безпрецедентним кроком», підкресливши, що це перший випадок, коли арабські держави публічно закликають до роззброєння ХАМАС, передачі управління Газою цивільній владі та заявляють про готовність до нормалізації відносин з Ізраїлем.

Серед положень документа — можливість розгортання міжнародної стабілізаційної місії в Секторі Газа після завершення бойових дій. Така місія може бути направлена за мандатом ООН на запрошення Палестинської адміністрації.

Ізраїль та США участі в конференції не брали.

Крім того, днями Трамп визнав наявність голоду в Газі і розкритикував позицію Ізраїлю.

 

ХАМАСсектор ГазаАрабські країни

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