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Арахамія розповів, коли Рада може легалізувати гральний бізнес

"До кінця травня ми його плануємо ухвалити"
Він зазначив, що парламент не міг розглядати підготовлений до другого читання відповідний законопроект у режимі позачергових сесій, а з поверненням ВР до звичної роботи в режимі традиційних пленарних засідань це стало можливим.
Арахамія розповів, коли Рада може легалізувати гральний бізнес

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що Верховна Рада може ухвалити законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні до кінця травня.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", зазначає "Економічна правда".

"До кінця травня ми його плануємо ухвалити", - сказав Арахамія.

 Він зазначив, що парламент не міг розглядати підготовлений до другого читання відповідний законопроект у режимі позачергових сесій, а з поверненням ВР до звичної роботи в режимі традиційних пленарних засідань це стало можливим.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала у першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор

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19 05 2020 14:34
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