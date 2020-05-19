Арахамія розповів, коли Рада може легалізувати гральний бізнес
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що Верховна Рада може ухвалити законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні до кінця травня.
Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", зазначає "Економічна правда".
"До кінця травня ми його плануємо ухвалити", - сказав Арахамія.
Він зазначив, що парламент не міг розглядати підготовлений до другого читання відповідний законопроект у режимі позачергових сесій, а з поверненням ВР до звичної роботи в режимі традиційних пленарних засідань це стало можливим.
Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала у першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор
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