Арахамія розповів, коли Рада може легалізувати гральний бізнес "До кінця травня ми його плануємо ухвалити"

Він зазначив, що парламент не міг розглядати підготовлений до другого читання відповідний законопроект у режимі позачергових сесій, а з поверненням ВР до звичної роботи в режимі традиційних пленарних засідань це стало можливим.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що Верховна Рада може ухвалити законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні до кінця травня. Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", зазначає "Економічна правда". "До кінця травня ми його плануємо ухвалити", - сказав Арахамія. Він зазначив, що парламент не міг розглядати підготовлений до другого читання відповідний законопроект у режимі позачергових сесій, а з поверненням ВР до звичної роботи в режимі традиційних пленарних засідань це стало можливим. Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала у першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор

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