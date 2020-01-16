Рада зробила крок до легалізації азартних ігор
Верховна Рада проголосувала у першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор, повідомляє "Економічна правда".
За відповідний законопроєкт проголосували 260 нардепів, 108 виступили проти.
Фото: Економічна правда
17 жовтня Кабмін вніс до парламенту свій законопроєкт про повернення азартних ігор в законодавче поле. З того часу в парламенті з'явилися ще сім альтернативних законопроєктів.
В профільному комітеті фінансів вирішили, підготувати доопрацьований законопроєкт який врахував усі зауваження, він отримав номер 2285-д.
Законопроєкт передбачає регулювання роботи казино (заокрема, онлайн), букмекерських пунктів, лотерей та створює спеціальну Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор, яка буде видавати ліцензії учасникам ринку.
Також закон передбачає створення в Державному бюджеті спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту та культури, куди будуть направялтися кошти отримані з ліцензій.
Згідно з пояснювальною запискою законопроєкт 2285-д пропонує легалізувати та встановити правила для 6 видів грального бізнесу:
- для казино діятиме вимога розміщуватися виключно на території готелів категорії "п’ять зірок" з відповідним номерним фондом для різних території (в столиці номерний фонд має бути вищим, в регіонах менше - ЕП), площа таких закладів повинна складати не менше 500 квадратних метрів;
- для букмекерів законопроект встановлює спеціальні вимоги щодо грального обладнання та його сертифікації.
- для онлайн-казино впроваджується сертифікована обов’язкова онлайн система моніторингу, та вимога мати веб-сайт в доменній зоні UA. Також власники онлайн-казино повинні надати можливість гравцям установлювати добровільні обмеження витрат грошей і часу;
- для гральних автоматів обмежується кількість – до 40 000. право на розміщення автоматів реалізується за допомогою електронних аукціонів з прив’язкою до території, а також встановлюються вимоги для залів гральних автоматів.
- для лотерей передбачається три ліцензії на випуск та проведення лотерей. Як заявлено у пояснювальній записці законопроєкту така практика застосовується в багатьох країнах Європейського Союзу та інших іноземних країнах для стимулювання розвитку ринку лотерей.
- для онлайн-покеру, встановлюються вимоги до приміщень та спеціальні правила проведення покерних турнірів.
Законопроєктом також встановлюється заборона щодо зовнішньої реклами, окрім вивісок, а також встановлюються обмеження на всі інші види реклами.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині припинено діяльність майже 400 гральних закладів.
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