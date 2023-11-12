Армія Ізраїлю запропонувала евакуювати немовлят із найбільшої лікарні Гази

Головний військовий представник Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські військові допоможуть евакуювати дітей із лікарні на прохання її персоналу.

Ізраїльська армія заявила, що готова евакуювати немовлят із найбільшої лікарні Гази. Однак палестинська влада повідомила, що люди в ній все ще перебувають у пастці.

Про це повідомляє Reuters.

Лікарні на півночі Гази, де Ізраїль веде багатомісячну війну з метою знищення Хамас і звільнення заручників, утримуваних бойовиками, ледь справлялися з обслуговуванням пацієнтів.

Головний військовий представник Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські військові допоможуть евакуювати дітей із лікарні на прохання її персоналу.

Загалом у лікарні перебувало 45 немовлят, двоє з яких уже померли.

Сьогодні влада Ізраїлю заявила, що люди можуть безпечно евакуюватися з трьох лікарень на півночі Гази, зокрема з Шифи через один із виходів.

На початку жовтня бойовики Хамас розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".