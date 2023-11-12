Армія Ізраїлю запропонувала евакуювати немовлят із найбільшої лікарні Гази
Ізраїльська армія заявила, що готова евакуювати немовлят із найбільшої лікарні Гази. Однак палестинська влада повідомила, що люди в ній все ще перебувають у пастці.
Про це повідомляє Reuters.
Лікарні на півночі Гази, де Ізраїль веде багатомісячну війну з метою знищення Хамас і звільнення заручників, утримуваних бойовиками, ледь справлялися з обслуговуванням пацієнтів.
Головний військовий представник Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські військові допоможуть евакуювати дітей із лікарні на прохання її персоналу.
Загалом у лікарні перебувало 45 немовлят, двоє з яких уже померли.
Сьогодні влада Ізраїлю заявила, що люди можуть безпечно евакуюватися з трьох лікарень на півночі Гази, зокрема з Шифи через один із виходів.
На початку жовтня бойовики Хамас розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".