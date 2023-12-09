Армія рф перегруповується для посилення наступу в найближчі тижні – розвідка Естонії

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії вважає, що росія найближчими тижнями посилить наступальні дії в Україні попри значні втрати, які свідчить перегрупування загарбників.

Про це пише ERR, посилаючись на главу відомства Антса Ківісельга.

"Попри відсутність значних змін на лінії фронту інтенсивність бойових дій Росії проти України за тиждень зросла на чверть", - сказав він.

Він додав, що головним напрямком російського наступу лишається Авдіївка, де росіяни перейшли від прямих піхотних атак до дальнього вогневого ураження, що суттєво ускладнило перегрупування українських підрозділів, створення та укріплення оборонних позицій.

"росія також чинить тиск на Бахмутській та Мар'їнській лініях. На північній стороні Бахмута та на південній стороні Мар'їнки рф також досягла незначного прогресу", - вважає Ківісельг.

За його словами, росія розпочала перегрупування збройних сил. Це може означати ще більш інтенсивні наступальні дії в Україні у найближчі тижні. При цьому втрати рф за тиждень становлять близько 10 тисяч пораненими або вбитими.