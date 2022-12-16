Матеріали:
Теми:

Астрономи показали дві екзопланети, які можуть складатися переважно з води.

16 грудня 2022, 21:58
Астрономи показали дві екзопланети, які можуть складатися переважно з води.
Джерело: nasa.
Команда дослідників з Монреальського університету знайшла докази того, що дві екзопланети, які обертаються навколо червоної карликової зірки, є "водними світами". Вода на них займає велику частину площі.

Ці планети розташовані у планетній системі "Кеплер-138" на відстані 218 світлових років у сузір'ї Ліри й вони не схожі на жодну з планет Сонячної системи. Такі висновки за результатами дослідження вчені опублікували у журналі Nature Astronomy, 

Про це повідомляє NASA.

Команда вчених під керівництвом Керолайн Піауле з Інституту дослідження екзопланет, спостерігаючи за Kepler-138 c і Kepler-138 d за допомогою телескопів NASA Hubble і космічних телескопів Spitzer, виявили, що планети можуть складатися переважно з води.

Водночас астрономи визнають, що на Kepler-138 c і d вони не виявили воду як таку. Натоміть, дійшли висновку про водний склад екзопланет, порівнюючи їхні розміри та маси із Землею. Ці планети, за оцінками вчених, повинні складатися здебільшого з матеріалу, що легший за гірські породи, але важчий за водень або гелій (вони складають основну масу планет-газоподібних гігантів, як-от Юпітер). Найпоширенішим із цих кандидатів є вода.

"Раніше ми вважали, що планети, які трохи більші за Землю, – це великі кулі з металу та каміння, як збільшені версії Землі, і тому ми назвали їх суперземлями. Однак тепер ми показали, що ці дві планети, Kepler-138 c і d, досить різні за своєю природою, і що велика частка всього їхнього об’єму, ймовірно, складається з води. Це найкращий доказ існування водних світів, типу планет, про існування якого астрономи припускали протягом тривалого часу", – підкреслив Бйорн Беннеке, співавтор дослідження та професор астрофізики в Монреальському університеті.

Як з'ясували вчені, об'єми цих екзопланет більше ніж втричі перевищують об'єм Землі і мають вдвічі більшу масу.

При цьому у Kepler-138 c і d набагато менша густина, ніж у Землі. Астрономи вважають цей факт дивним, адже більшість планет трохи більших за Землю, які були детально вивчені до цього часу, здавалися "кам'янистими світами", подібними до нашого. Додають, що порівнювати їх можна з деякі крижаними супутниками в зовнішній Сонячній системі, які також значною мірою складаються з води, що оточує кам'янисте ядро.

Попри те, що вода займає велику частину площ екзопланет, на них не обов'язково є океани, подібні до земних. Принаймні на поверхні планети, зауважує керівниця дослідження.

Раніше повідомлялось, що на Марсі зафіксували найбільший землетрус в історії Червоної планети.

NASAекзопланети

Останні матеріали

Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Політика
Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 19:17
Зеленський та Залужний попереджають Захід про російський наступ, що насувається. Проте Тhe Economist із ними не згоден
Політика
Зеленський та Залужний попереджають Захід про російський наступ, що насувається. Проте Тhe Economist із ними не згоден
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 17:52
Політика
"Торговець смертю" знову в грі. Агенти, які брали Віктора Бута, у розпачі від його повернення в росію
15 грудня 2022, 13:37
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Технології
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 11:50
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Політика
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 14:01
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж – The New York Times
Політика
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж – The New York Times
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 10:06
росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Cуспільство
росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 21:38
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Політика
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 11:03
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється