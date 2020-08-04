Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Атестацію випускників закладів профосвіти мають провести дистанційно - Міносвіти

Йдеться про оцінювання тільки тих тем, виробнича практика для яких була запланована на час карантину
Якщо державна кваліфікаційна атестація випускників профтехів припадає на період карантину, заклад має організувати її у дистанційній формі.
Атестацію випускників закладів профосвіти мають провести дистанційно - Міносвіти Фото: ukrafoto.com

Таке роз’яснення 8 квітня надає Міністерство освіти і науки, повідомляє "Громадське".

"Зараз ми маємо ситуацію, коли велика частина учнів профтехзакладів чекає завершення карантину, щоб пройти кваліфікаційну атестацію та отримати диплом. Аби вони не втрачали час, ми просимо заклади провести атестації дистанційно", - пояснив заступник міністра відомства Петро Коржевський.

Міністерство також пояснює, як діяти з атестацією випускників, для яких виробнича практика повністю або частково припала на період карантину, а перенести її у дистанційний формат не можна через особливість професії.

Так, Міносвіти пропонує враховувати оцінки таких учнів із виробничого навчання, яке вони відпрацювали у закладі з майстрами.

Йдеться про оцінювання тільки тих тем, виробнича практика для яких була запланована на час карантину. Це дозволить допустити таких випускників до дистанційної державної кваліфікаційної атестації.

Читайте також: Студентам вишів можуть провести екзамени онлайн

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 04 2020 17:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як пережити ізоляцію?

Як пережити ізоляцію?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.