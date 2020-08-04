Атестацію випускників закладів профосвіти мають провести дистанційно - Міносвіти
Таке роз’яснення 8 квітня надає Міністерство освіти і науки, повідомляє "Громадське".
"Зараз ми маємо ситуацію, коли велика частина учнів профтехзакладів чекає завершення карантину, щоб пройти кваліфікаційну атестацію та отримати диплом. Аби вони не втрачали час, ми просимо заклади провести атестації дистанційно", - пояснив заступник міністра відомства Петро Коржевський.
Міністерство також пояснює, як діяти з атестацією випускників, для яких виробнича практика повністю або частково припала на період карантину, а перенести її у дистанційний формат не можна через особливість професії.
Так, Міносвіти пропонує враховувати оцінки таких учнів із виробничого навчання, яке вони відпрацювали у закладі з майстрами.
Йдеться про оцінювання тільки тих тем, виробнича практика для яких була запланована на час карантину. Це дозволить допустити таких випускників до дистанційної державної кваліфікаційної атестації.
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