Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

СБУ використала справу Гандзюк для дискредитації поліції, - Аваков

Міністр також не вірить у причетність до злочину керівника поліції Херсонщини Артура Мерікова
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що працівники СБУ використали справу про вбивство активістки Катерини Гандзюк для дискредитації поліції.
СБУ використала справу Гандзюк для дискредитації поліції, - Аваков Арсен Аваков. Фото: lb.ua

"Для мене в цій справі (Гандзюк – УП) є речі прикрі, інспіровані, за наявною в мене інформацією, працівниками СБУ. Вони використали цю ситуацію як інструмент для дискредитації певних осіб і певних сил. У тому числі й для дискредитації поліції", - сказав Аваков в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Він також заявив, що "говорити про ту чи іншу форму причетності до цього злочину працівників поліції поки що немає жодних підстав".

Міністр також не вірить у причетність до злочину керівника поліції Херсонщини Артура Мерікова.

"Я бачив, як поводився Меріков під час розслідування, в мене немає підстав вважати, що він якимось чином був причетний. Слідство має перевірити. Але я не вірю в це", - сказав Аваков.

При цьому він відкреслив, що не покриватиме працівників поліції, якщо з'ясується їхня причетність до злочину.

"Якщо слідство встановить, що ті чи інші співробітники НПУ були певним чином причетні, і суд встановить їхню вину, — будуть покарані. Нікого не покриватиму, навпаки", - запевнив він.

Зазначимо, 20 лютого в ініціативній групі "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що до її вбивства причетний діючий керівник Нацполіції Херсонської області Артур Мєріков.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2019 11:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.