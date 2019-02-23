СБУ використала справу Гандзюк для дискредитації поліції, - Аваков
"Для мене в цій справі (Гандзюк – УП) є речі прикрі, інспіровані, за наявною в мене інформацією, працівниками СБУ. Вони використали цю ситуацію як інструмент для дискредитації певних осіб і певних сил. У тому числі й для дискредитації поліції", - сказав Аваков в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".
Він також заявив, що "говорити про ту чи іншу форму причетності до цього злочину працівників поліції поки що немає жодних підстав".
Міністр також не вірить у причетність до злочину керівника поліції Херсонщини Артура Мерікова.
"Я бачив, як поводився Меріков під час розслідування, в мене немає підстав вважати, що він якимось чином був причетний. Слідство має перевірити. Але я не вірю в це", - сказав Аваков.
При цьому він відкреслив, що не покриватиме працівників поліції, якщо з'ясується їхня причетність до злочину.
"Якщо слідство встановить, що ті чи інші співробітники НПУ були певним чином причетні, і суд встановить їхню вину, — будуть покарані. Нікого не покриватиму, навпаки", - запевнив він.
Зазначимо, 20 лютого в ініціативній групі "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що до її вбивства причетний діючий керівник Нацполіції Херсонської області Артур Мєріков.
Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.
Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.
15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.
Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.
На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).
28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.
У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".
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