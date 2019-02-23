СБУ використала справу Гандзюк для дискредитації поліції, - Аваков

Міністр також не вірить у причетність до злочину керівника поліції Херсонщини Артура Мерікова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що працівники СБУ використали справу про вбивство активістки Катерини Гандзюк для дискредитації поліції.

"Для мене в цій справі (Гандзюк – УП) є речі прикрі, інспіровані, за наявною в мене інформацією, працівниками СБУ. Вони використали цю ситуацію як інструмент для дискредитації певних осіб і певних сил. У тому числі й для дискредитації поліції", - сказав Аваков в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

Він також заявив, що "говорити про ту чи іншу форму причетності до цього злочину працівників поліції поки що немає жодних підстав".

Міністр також не вірить у причетність до злочину керівника поліції Херсонщини Артура Мерікова.

"Я бачив, як поводився Меріков під час розслідування, в мене немає підстав вважати, що він якимось чином був причетний. Слідство має перевірити. Але я не вірю в це", - сказав Аваков.

При цьому він відкреслив, що не покриватиме працівників поліції, якщо з'ясується їхня причетність до злочину.

"Якщо слідство встановить, що ті чи інші співробітники НПУ були певним чином причетні, і суд встановить їхню вину, — будуть покарані. Нікого не покриватиму, навпаки", - запевнив він.

Зазначимо, 20 лютого в ініціативній групі "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що до її вбивства причетний діючий керівник Нацполіції Херсонської області Артур Мєріков.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.