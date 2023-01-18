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Авіакатастрофа у Броварах: про фейки, які поширює пропаганда рф розповіли в РНБО

18 січня 2023, 20:33
Авіакатастрофа у Броварах: про фейки, які поширює пропаганда рф розповіли в РНБО
Фото: РБК-Україна
У середу, 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер, на якому перебувало керівництво МВС України. Російська пропаганда встигла створити декілька фейків щодо цієї трагедії
 
ФЕЙК 1. Збиття гвинтокрила українською ППО.
 
ПРАВДА. Це була одна з перших і найменш ймовірних версій, оскільки жодного стороннього об'єкта в небі не було зафіксовано
 
ФЕЙК 2. Це саме той неякісний гвинтокрил, який закупив у 2018 році колишній глава МВС.
 
ПРАВДА. Це дезінформація, оскільки усі гвинтокрили проходять технічний огляд перед вильотом, і якби було виявлено несправність, йому б не дали дозвіл на виліт, або замінили б на справний.
 
"Однією з пізніх версій була містична історія щодо "замовленого" вбивства екіпажу російськими спецслужбами для нарощування паніки та страху, що всі українці беззахисні перед "великою Росією", - йдеться у повідомленні.
 
Також в РНБО зазначили, що найцинічніше виглядало повідомлення керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який намагався висловити співчуття, що є маніпуляцією, оскільки його "елітні" вояки продовжують вбивати українців.
 
Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, вранці у Броварах Київської області розбився гелікоптер.
РНБО рфКиївська область Бровариавіакатастрофа

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