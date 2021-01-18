Авіакомпанія SkyUp змінює час реєстрації на рейси
Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook, пише "Економічна правда".
Зокрема, з 20 січня:
- реєстрація розпочинається за 2,5 години до вильоту
- реєстрація завершується за 45 хвилин до вильоту
- посадка завершується за 20 хвилин до вильоту.
"Будьте готові до того, що у мiжнародних аеропортах час реєстрації та посадки на рейс може бути більшим. Адже у зв’язку із новими заходами безпеки вам потрібно встигнути пройти всі обов’язкові процедури перед посадкою.
Наприклад, в аеропортах Стамбула та Дубая ми розпочинаємо реєстрацію за 3 години і завершуємо за 1 годину до вильоту", - попередили в SkyUp.
У компанії додали, що зареєструватися на рейс можна онлайн на сайті авіакомпанії - не раніше ніж за 48 годин і не пізніше ніж за 3 години до вильоту.
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