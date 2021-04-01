Укрексімбанк надав майже 3 млрд грн фінансування на будівництво "Антонов" трьох літаків Ан-178 для армії

Державний Укрексімбанк (Київ) надав державному підприємству "Антонов" майже 3 млрд грн кредитування на будівництво трьох літаків Ан-178 для української армії, повідомив голова правління банку Євген Мецгер.

"Державний Укрексімбанк уклав кредитну угоду з (...) ДП "Антонов" майже на 3 млрд грн, які підуть на будівництво трьох новітніх літаків Ан-178 для української армії", - написав він у Facebook, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що держконтракт на замовлення літаків був підписаний із Міністерством оборони України на чотири роки у присутності та за сприяння президента Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, наприкінці грудня Міністерство оборони України та Державне підприємство "Антонов" підписали меморандум про співпрацю в будівництві літаків для потреб Збройних сил України.

На першому етапі йдеться про три нові військово-транспортні літаки Ан-178, які отримають ЗСУ. Вони можуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

Постачання першого серійного літака буде виконано після завершення сертифікаційних випробувань і отримання сертифіката типу на літак Ан-178-100Р і планується в 2023 р.

Раніше договір на постачання Ан-178 було підписано із зарубіжним замовником.

Укрексімбанк створений у 1992 році, єдиним власником є держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 жовтня 2020 року за розміром загальних активів Укрексімбанк посідав третє місце (226,634 млрд грн) серед 74 банків, що діяли у країні.

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