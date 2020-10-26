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Авіаперевізник Czech Airlines відновлює рейси Одеса – Прага

Мінімальна вартість квитка в обидва кінці починається від 7172 грн.
Авіакомпанія Air Arabia відновила польоти в Україну, виконавши перший рейс за маршрутом Шарджа (ОАЕ) - Київ.
Авіаперевізник Czech Airlines відновлює рейси Одеса – Прага Фото: Економічна правда

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на ЦТС.

У столичному аеропорту Бориспіль літак приземлився 25 жовтня в 22:00. Рейс виконувався лайнером Airbus A320. О 23:20 літак вилетів у зворотному напрямку.

Рейси Київ-Шарджа будуть виконуватися чотири рази на тиждень - по середах, п'ятницях, суботах і неділях. Мінімальна вартість квитка в обидва кінці починається від 7172 грн.

Зазначається, що для в'їзду в ОАЕ громадянам України необхідно пред'явити до вильоту, на реєстрації рейсу, результат негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19 англійською мовою з печаткою лабораторії, зробленого не більше ніж за 96 годин до прибуття в ОАЕ.

Вимога не поширюється на дітей віком до 12 років і пасажирів, що мають середню або важку форми інвалідності.

По прибуттю в ОАЕ громадяни України в обов'язковому порядку повинні пройти додатковий безкоштовний тест.

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26 10 2020 12:31
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