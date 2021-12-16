Авторизація у "Дії" за ID-карткою відсьогодні здійснюється за новими правилами

Оскільки банки ще оновлюють дані в системі, під час авторизації протягом дня може виникати помилка

Авторизація у застосунку "Дія" за допомогою ID-картки відсьогодні, 16 грудня, здійснюється за новими правилами.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство цифрової трансформації повідомляє в Телеграмі.

"Дія" оновила сертифікат для авторизації. Сьогодні з 8:00 переходимо на нову кваліфіковану електронну печатку, яка використовується для захисту даних при авторизації через BankID. Банки її перевіряють та передають дані в "Дію". Це дозволяє нам визначити користувача та підтягнути документи", - ідеться в повідомленні.

Оскільки банки ще оновлюють дані в системі, під час авторизації протягом дня може виникати помилка. Протягом цього часу вхід можна здійснити за допомогою чіпа NFC ID-картки.

Для входу за допомогою чіпа необхідно зайти в застосунок та обрати авторизацію через NFC, сфотографувати зворотню сторону ID-картки, прикласти картку до задньої панелі телефону для зчитування даних та підтвердити особу за допомогою Photo ID.

Нагадаємо, що у "Дії" з’являться сім нових послуг, зокрема – можливість онлайн оформити субсидію та призначення пенсій.