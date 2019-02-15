AXA завершила продаж своїх страхових компаній в Україні
Зокрема, страхові компанії, якими французька AXA володіла в Україні, продали меншій компанії з Канади - Fairfax Financial Holdings, інформує "Економічна правда".
В Україні AXA володіла ризиковою страховою компанією "AXA Страхування" та компанією "AXA Страхування життя".
Зазначається, що за підсумками 2018 року AXA отримала в Україні 164 мільйони гривень прибутку. Таким чином за рік прибуток компанії зріс у більш ніж два рази.
Нагадаємо, що компанія AXA оголосила про вихід з українського ринку та продаж своїх українських страхових компаній 23 жовтня. Покупцем "AXA Страхування" та "AXA Страхування життя" стала канадська фінансова компанія Fairfax Financial Holdings Limited.
Група AXA - страхова компанія, в якій працює 160 тисяч співробітників у всьому світі, які обслуговують 105 мільйонів клієнтів в 62 країнах. У 2017 році її доходи, згідно з МСФЗ, становили 98,5 млрд євро, а прибуток від основних видів діяльності - 6 млрд євро. AXA управляє активами в розмірі 1,439 трлн євро станом на 31 грудня 2017 року.
Міжнародна холдингова компанія Fairfax Financial Holdings Limited зі штаб-квартирою в Торонто (Канада) займається страхуванням, перестрахуванням і управлінням інвестиціями з 1985 року. Страхові компанії холдингу Fairfax Financial Holdings Limited працюють у децентралізований спосіб.
Компанія зареєстрована на фондовій біржі Торонто (FFH: CN), ринкова капіталізація - 15,1 млрд дол. Інвестиційний портфель - 39,4 млрд дол.; сумарні активи - 65,1 млрд дол.; акціонерний капітал - 18,4 млрд дол. У 2017 році прибуток компанії становив 1,74 млрд дол. Головою і виконавчим директором холдингу з 1985 року є Прем Ватса. Холдинг працює в 40 країнах світу.
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