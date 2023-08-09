Банк росії припинить купівлю іноземної валюти до кінця 2023 року – Bloomberg

російський центробанк пішов з торгів на Мосбіржі після досягнення позначки 98 рублів за рубль.

Банк росії оголосив, що припинить купівлю іноземної валюти на внутрішньому ринку до кінця 2023 року – щоб підтримати рубль, оскільки національна валюта рф 9 серпня впала на московській біржі майже до 100 рублів за долар, що є найслабшим показником за останні 16 місяців та який спостерігався у перший місяць повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Рішення було ухвалене з метою зниження волатильності фінансових ринків", – йдеться в заяві центрального банку за 9 серпня,

Центробанк рф заявив, що не купуватиме іноземну валюту на внутрішньому ринку та продовжить продавати іноземну валюту, пов'язану з використанням коштів Фонду національного добробуту.

"Рішення про призупинення закупівель повинно надати істотне полегшення падінню рубля. Попит на іноземну валюту з боку Міністерства фінансів був невеликим, але протягом наступних чотирьох місяців він склав би суму, з якою все більш крихкий російський валютний ринок не зміг би добре впоратися", – сказав економіст Bloomberg Economics Russia Алєксандр Ісаков.

На думку економіста ослаблення рубля пов'язане з відтоком капіталу. Різке збільшення державних витрат на 14% у річному обчисленні стимулює попит на імпорт в той час, коли доходи від експорту скорочуються.

Минулого місяця російський центробанк підвищив ключову процентну ставку на один процентний пункт до 8,5%, оскільки політики відреагували на інфляційні ризики, пов'язані з державними витратами, санкціями і дефіцитом робочої сили. На думку Ісакова, рубль може отримати більшу підтримку в найближчі місяці, якщо центральний банк підвищить вартість запозичень до 9,5%, а влада сповільнить витрати.

Цього року російський рубль ослаб приблизно на 24% по відношенню до долара, що поставило його в трійку найгірших валют ринків, що розвиваються, разом з турецькою лірою та аргентинським песо.