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Банки в Україні збільшили прибуток на 47% за рік

Доходи банків за 10 місяців 2021 року зросли на 4% у річному вимірі та становили 217,8 млрд грн.
У січні-жовтні 2021 року платоспроможні банки, що працюють в Україні, збільшили свої прибутки на 47% проти відповідного періоду торік.
Банки в Україні збільшили прибуток на 47% за рік Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у даних Національного банку, пише "Економічна правда".

Так, платоспроможні банки заробили 58,4 млрд грн чистого прибутку проти 39,8 млрд грн за відповідний період торік.  

Доходи банків за 10 місяців 2021 року зросли на 4% у річному вимірі та становили 217,8 млрд грн. Натомість витрати зменшилися на 6% до 159,4 млрд грн.

Лише у жовтні банки заробили 6,9 млрд грн чистого прибутку. У жовтні торік фінрезультат становив 2,2 млрд грн.

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23 11 2021 12:54
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