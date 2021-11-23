БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ січні-жовтні 2021 року платоспроможні банки, що працюють в Україні, збільшили свої прибутки на 47% проти відповідного періоду торік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Банки в Україні збільшили прибуток на 47% за рік
Доходи банків за 10 місяців 2021 року зросли на 4% у річному вимірі та становили 217,8 млрд грн.
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться у даних Національного банку, пише "Економічна правда".
Так, платоспроможні банки заробили 58,4 млрд грн чистого прибутку проти 39,8 млрд грн за відповідний період торік.
Доходи банків за 10 місяців 2021 року зросли на 4% у річному вимірі та становили 217,8 млрд грн. Натомість витрати зменшилися на 6% до 159,4 млрд грн.
Лише у жовтні банки заробили 6,9 млрд грн чистого прибутку. У жовтні торік фінрезультат становив 2,2 млрд грн.
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