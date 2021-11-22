БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк України надав рефінансування двом банкам на 425 млн грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ рефінансував два банки на ₴425 мільйонів
Фото:112.ua
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
"Національний банк України повідомляє, що 19.11.2021 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 28 днів, за результатами якого задоволено заявку 2-х банків на суму 425,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 9,50% річних", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, НБУ із IV кварталу 2021 року припинив проведення операцій із довгострокового рефінансування та процентного свопу. Окрім цього, з 1 жовтня строковість операцій з надання кредитів рефінансування на щотижневих тендерах була скорочена з 90 до 30 днів.
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22 11 2021 10:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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