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НБУ рефінансував два банки на ₴425 мільйонів

Національний банк України надав рефінансування двом банкам на 425 млн грн.
НБУ рефінансував два банки на ₴425 мільйонів Фото:112.ua

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Національний банк України повідомляє, що 19.11.2021 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 28 днів, за результатами якого задоволено заявку 2-х банків на суму 425,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 9,50% річних", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, НБУ із IV кварталу 2021 року припинив проведення операцій із довгострокового рефінансування та процентного свопу. Окрім цього, з 1 жовтня строковість операцій з надання кредитів рефінансування на щотижневих тендерах була скорочена з 90 до 30 днів.

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22 11 2021 10:34
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