Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Баскетбол: стали відомі господарі групових матчів Кубка Європи ФІБА

Від України в змаганнях беруть участь столичний "Київ-Баскет", "Прометей" (Кам'янське) та "Дніпро"
Міжнародна федерація баскетбольних асоціацій визначила господарів групових матчів Кубка Європи ФІБА.
Баскетбол: стали відомі господарі групових матчів Кубка Європи ФІБА Фото: Укрінформ

Ця частина змагань відбуватиметься у вже традиційних на час пандемії коронавірусу закритих таборах. Від України в змаганнях беруть участь столичний "Київ-Баскет", "Прометей" (Кам'янське) та "Дніпро", повідомляє "Укрінформ".

"Київ-Баскет" та "Прометей" грають у групі B, де їхніми суперниками будуть болгарський "Рилскі Спортист" та австрійський "Капфенберг". Матчі пройдуть у болгарському місті Самоков.

"Дніпро" виступає у квартеті E з польським "Анвілом", швейцарським "Фрібургом" та британським клубом "Лондон Лайонз". Господар - польське місто Влоцлавек.

Читайте також: Українець Гладир продовжив кар’єру в БК "Монако" у якості тренера

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 12 2020 15:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.