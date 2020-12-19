СПОРТ НОВИНИМіжнародна федерація баскетбольних асоціацій визначила господарів групових матчів Кубка Європи ФІБА.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Баскетбол: стали відомі господарі групових матчів Кубка Європи ФІБА
Від України в змаганнях беруть участь столичний "Київ-Баскет", "Прометей" (Кам'янське) та "Дніпро"
Фото: Укрінформ
Ця частина змагань відбуватиметься у вже традиційних на час пандемії коронавірусу закритих таборах. Від України в змаганнях беруть участь столичний "Київ-Баскет", "Прометей" (Кам'янське) та "Дніпро", повідомляє "Укрінформ".
"Київ-Баскет" та "Прометей" грають у групі B, де їхніми суперниками будуть болгарський "Рилскі Спортист" та австрійський "Капфенберг". Матчі пройдуть у болгарському місті Самоков.
"Дніпро" виступає у квартеті E з польським "Анвілом", швейцарським "Фрібургом" та британським клубом "Лондон Лайонз". Господар - польське місто Влоцлавек.
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