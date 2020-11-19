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Українець Гладир продовжив кар’єру в БК "Монако" у якості тренера

Водночас ексбаскетболіст здобуває ліцензію міжнародного зразка
Колишній баскетболіст збірної України Сергій Гладир залишився в "Монако" після завершення ігрової кар’єри.
Українець Гладир продовжив кар’єру в БК "Монако" у якості тренера Сергій Гладир Фото: З вільних джерел

Нині він працює другим асистентом головного тренера команди чорногорця Звездана Мітровича, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-службу ФБУ.

Водночас ексбаскетболіст здобуває ліцензію міжнародного зразка.

32-річний Сергій Гладир виступав за "Монако" з 2015 року. За чотири сезони він виграв з командою Кубок Франції, тричі Кубок Ліги, титул MVP Кубка Ліги.

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19 11 2020 13:11
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