Українець Гладир продовжив кар’єру в БК "Монако" у якості тренера

Колишній баскетболіст збірної України Сергій Гладир залишився в "Монако" після завершення ігрової кар’єри.

Нині він працює другим асистентом головного тренера команди чорногорця Звездана Мітровича, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-службу ФБУ.

Водночас ексбаскетболіст здобуває ліцензію міжнародного зразка.

32-річний Сергій Гладир виступав за "Монако" з 2015 року. За чотири сезони він виграв з командою Кубок Франції, тричі Кубок Ліги, титул MVP Кубка Ліги.

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