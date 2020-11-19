СПОРТ НОВИНИКолишній баскетболіст збірної України Сергій Гладир залишився в "Монако" після завершення ігрової кар’єри.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець Гладир продовжив кар’єру в БК "Монако" у якості тренера
Водночас ексбаскетболіст здобуває ліцензію міжнародного зразка
Сергій Гладир Фото: З вільних джерел
Нині він працює другим асистентом головного тренера команди чорногорця Звездана Мітровича, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-службу ФБУ.
Водночас ексбаскетболіст здобуває ліцензію міжнародного зразка.
32-річний Сергій Гладир виступав за "Монако" з 2015 року. За чотири сезони він виграв з командою Кубок Франції, тричі Кубок Ліги, титул MVP Кубка Ліги.
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