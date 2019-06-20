Батько Гандзюк попросив Зеленського про зустріч. Президент погодився

"Виконавці отримали смішні вироки, як за крадіжку велосипеда. Організатор закордоном, та ще не в міжнародному розшуку. Замовники на волі, один керує областю, інші, кажуть, збираються в парламент"

Віктор Гандзюк попросив про закриту зустріч із президентом Володимиром Зеленським стосовно розслідування вбивства його доньки і глава держави погодився.

Відкритий лист Гандзюк розмістив на своїй сторінці у Facebook 19 червня, а наступного дня Зеленський відповів йому у коментарях, повідомляє "Українська правда".

Поточні результати розслідування батько активістки називає незадовільними:

"Виконавці отримали смішні вироки, як за крадіжку велосипеда. Організатор закордоном, та ще не в міжнародному розшуку. Замовники на волі, один керує областю, інші, кажуть, збираються в парламент".

"Я хочу зустрітися з президентом разом із тими, хто весь час не дає забути про вбивство Каті. Не для піару. Нам потрібна зустріч без камер та журналістів. У нас є дуже важлива розмова і в нас всього одна мета - покарати винних у вбивстві", – написав Гандзюк.

Він нагадав, що балотуючись, Зеленський вимагав у попередника – Петра Порошенка – покарати вбивць Катерини Гандзюк.

"Сьогодні президентом стали ви. Вбивці досі не покарані. Будь ласка, не мовчіть. Позавчора Каті виповнилось би тридцять чотири...", – написав батько Гандзюк.

Зранку у четвер під його постом з’явився коментар від імені верифікованої сторінки Зеленського у Facebook із пропозицією зустрітись в Адміністрації президента, від імені якої з батьком мають зв’язатися.

Нагадаємо, 6 червня суд виніс вирок усім виконавцям вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Додамо, що усі п'ятеро обвинувачених у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством.

Довідка:

31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".