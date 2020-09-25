"Баварія" виграла Суперкубок УЄФА

Переможний гол "Баварії" відбувся під кінець першого тайму додаткового часу, а саме - на 104-й хвилині.

Футболісти німецької "Баварії" перемогли іспанську "Севілью" в матчі за Суперкубок УЄФА і стали володарями трофея, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Результат зустрічі, що відбулася в Будапешті, - 2:1.

Основний час завершився внічию. На 13-й хвилині футболіст "Севільї" Лукас Окампос вивів свою команду вперед, реалізувавши пенальті. На 34-й хвилині "Баварія" зрівняла рахунок завдяки голу Леона Горецькі.

Переможний гол "Баварії" відбувся під кінець першого тайму додаткового часу, а саме - на 104-й хвилині. Автором точного удару став Хаві Мартінес.

Суперкубок УЄФА традиційно передує старту нового єврокубкового сезону, в матчі за трофей зустрічаються чинні переможці Ліги чемпіонів УЄФА (у цьому разі "Баварія") і Ліги Європи УЄФА ( "Севілья").

Матч за Суперкубок УЄФА проводиться з 1972 року. Найчастіше - п'ять разів - його вигравали іспанська "Барселона" та італійський "Мілан". "Баварія" виграла його вдруге (вперше - у 2013 році).

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