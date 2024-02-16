Байден розкритикував рішення Конгресу піти на канікули

Президент США Джо Байден різко висловився з приводу двотижневих канікули, на які пішли конгресмени, не розглянувши законопроєкт про допомогу Україні.

Про це Байден написав в соцмережі X (Twitter).

"Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що Конгрес пішов на канікули: допомогу Україні розглянуть в березні.

Американська Палата представників після обговорень законопроекту про фінансову допомогу Україні в $60 млрд вирішила піти на перерву до 28 лютого.