ПОЛІТИКА

Меланія Трамп обурила мережу рекламою розкішної сумки

09 грудня 2025, 20:28
Меланія Трамп обурила мережу рекламою розкішної сумки
Wikipedia
0% від продажу сумки обіцяють спрямувати на підтримку молоді з прийомних родин.

Перша леді США Меланія Трамп опинилася під хвилею критики після того, як прорекламувала ексклюзивну сумку вартістю 2800 доларів, створену на підтримку її благодійної програми Fostering the Future.

Меланія поділилася публікацією дизайнерки Александри Гуччі Заріні — правнучки засновника модного дому Gucci, яка представила модель Unity Bag. 20% від продажу сумки обіцяють спрямувати на підтримку молоді з прийомних родин.

У своєму дописі Меланія подякувала Заріні, наголосивши, що такі проєкти допомагають дітям отримати освіту та стати фінансово незалежними.

Втім, реакція мережі виявилася різко негативною. Як повідомляє Radar Online, користувачі назвали допис «ляпасом американцям», які стикаються з кризою вартості життя. Критики вказали, що ціна сумки значно перевищує можливості більшості громадян, а на благодійність йде лише 20% суми.

Unity Bag — лімітована колекційна модель, яку продають онлайн та у магазині на Rodeo Drive в Беверлі-Гіллз. Сумка має золоту іменну пластину та позиціонується як предмет розкішної колекції.

Меланія Трампкритика

