Зеленська провела зустріч із Меланією Трамп у Нью-Йорку

Олена Зеленська зустрілася з Меланією Трамп на полях Генасамблеї ООН. Подробиці розмови поки не розголошують.

Про факт зустрічі повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

За його словами, команда першої леді готує окрему публічну комунікацію з деталями переговорів.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що дружина планує обговорити з Меланією Трамп тему викрадених та депортованих українських дітей.

Крім того, Олена Зеленська взяла участь у заходах з ментального здоров’я в межах 80-ї сесії Генасамблеї ООН. У виступі вона представила результати Всеукраїнської програми психічного здоров’я, започаткованої після початку повномасштабного вторгнення.

"Якщо у 2022 році 46% українців говорили, що ніколи не звернуться до психолога, то зараз таких лише 22%. Це показує зміну суспільного ставлення до турботи про себе", - наголосила перша леді.

Зеленська також заявила, що ментальне здоров’я має стати глобальним пріоритетом нарівні з бідністю, зміною клімату та інфляцією.

