Меланія Трамп не приїде на саміт перших леді у Києві

08 вересня 2025, 16:08
Однак вона пізніше зустрінеться із Зеленською у Нью-Йорку.

Перша леді США Меланія Трамп отримала офіційне запрошення від Олени Зеленської на П’ятий саміт перших леді та джентльменів, проте участі в заході не братиме. Натомість їхня зустріч запланована на кінець вересня в Нью-Йорку в межах заходів під час Генасамблеї ООН.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська під час пресконференції з нагоди проведення саміту, передає Укрінформ.

"Перша леді Сполучених Штатів також отримала запрошення. На жаль, цього разу вона не буде присутня, але ми плануємо зустріч у Нью-Йорку наприкінці цього місяця. Теми, які сьогодні обговорюватимуться в Києві, також стануть предметом розмови і там", - зазначила Зеленська.

Вона додала, що у Нью-Йорку заплановано сайд-івент на полях Генеральної асамблеї ООН, а також окрема подія, присвячена темі освіти. За словами першої леді, зустріч із Меланією Трамп відбудеться саме в цьому контексті.

"Я думаю, що ми зустрінемося не лише тематично, а й особисто, щоб обговорити й інші важливі питання", - підкреслила Зеленська.

Вона також нагадала, що за п’ять років існування саміту сформувалася активна міжнародна спільнота. Учасники, які не зможуть бути присутніми фізично, можуть долучитися до заходу онлайн.

 

