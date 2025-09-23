Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Трамп і Меланія прибули до штаб-квартири ООН

23 вересня 2025, 17:26
Трамп і Меланія прибули до штаб-квартири ООН
У Білому домі повідомили, що президент Трамп незабаром вийде на сцену Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до штаб-квартири ООН. Вони візьмуть участь у заходах організації.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп прибули до штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

У Білому домі повідомили, що президент Трамп незабаром вийде на сцену Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

"Це буде одна з його найбільших промов щодо зовнішньої політики. Світ побачить, як виглядає американська сила. Глобалісти будуть напоготові" - зазначили у Білому домі.

у Нью-Йорку розпочалася 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН, яка триватиме до 29 вересня. Очікується виступ близько сотні президентів та понад 40 прем'єр-міністрів.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН спробує переконати адміністрацію США приєднатися до системи гарантій безпеки, яку підтримує Україна та її європейські союзники.  

