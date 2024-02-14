Байден вважає неконституційним імпічмент Майоркаса

Американський президент Джо Байден назвав імпічменту глави Міністерства внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса Палатою представників неконституційним.

Про це мовиться в заяві Білого дому, інформує Інтерфакс.

Президент США заявив, що міністр Майоркас став мішенню "дрібних політичних ігор".

"Історія не буде прихильно ставитися до республіканців у Палаті представників за їхній кричущий акт неконституційної упередженості", - йдеться в заяві.

Байден вважає, що замість політичних трюків республіканці у Палаті представників, якщо вони дійсно стурбовані ситуацією на кордоні з Мексикою, мали б вимагати від Конгресу виділення більшої кількості ресурсів на охорону кордону та посилення прикордонної безпеки.

"На жаль, ті ж самі республіканці, які проштовхують цей безпідставний імпічмент, відкидають двопартійні плани, над якими міністр Майоркас та інші члени моєї адміністрації наполегливо працювали для посилення безпеки кордонів саме зараз – відмовляючись від своїх багаторічних вимог ухвалити сильніші законопроєкти про кордон", – сказав Байден.

За його словами, Конгрес повинен діяти і надати адміністрації США інструменти та ресурси, необхідні для вирішення ситуації на кордоні.

"Палата представників також повинна негайно ухвалити доповнення до закону про національну безпеку. Ми продовжимо шукати реальні рішення проблем, з якими стикаються американці, а республіканці в Палаті представників мають вирішити, чи приєднатися до нас у вирішенні проблеми, чи продовжувати грати в політичні ігри з кордоном", - вважає Байден.

Нагадаєамо, що сьогодні Палата представників США оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки.