Байден закликає Конгрес ухвалити законопроект щодо заходів у разі міграційної кризи

Байден заклика Конгрес надати фінансування для захисту кордону.

Президент США Джо Байден заявив, що готовий закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами. Він закликав законодавців ухвалити відповідний законопроект.

Про це повідомляє Білий дім.

Американський лідер зазначив, що два місяці тому він доручив своїй команді розпочати переговори у Сенаті, щоб розв'язати питання захисту кордону.

"Ось уже кілька тижнів вони цим займаються. Працюємо цілодобово. Те, що було узгоджено, могло б - якби було ухвалено в законі - стати найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для забезпечення безпеки кордонів, який будь-коли був", - наголосив Байден.

За його словами, нові рішення дали б йому повноваження закрити кордон в разі кризи, якщо він буде перенавантажений.

Байден заклика Конгрес надати фінансування для захисту кордону. Зокрема, це включає роботу 1300 агентів прикордонної служби, 375 імміграційних суддів, 1600 офіцерів з питань притулку та понад 100 новітніх інспекційних машин.

"І якби мені надали такі повноваження, я б скористався ними того дня, коли підпишу закон. Забезпечення безпеки кордону за допомогою цих переговорів - перемога для Америки. Для всіх, хто вимагає посилення контролю, це спосіб зробити це. Якщо ви серйозно ставитеся до кризи, ухваліть двопартійний законопроєкт, і я його підпишу", - підкреслив Байден.

Нагадаємо, питання посилення південного кордону США останніми місяцями стали частіше обговорювати в Конгресі США. Сьогодні учасники переговорів у Сенаті погодилися надати адміністрації США повноваження значно обмежити перетин нелегальними мігрантами південного кордону, щоб покласти край напливу мігрантів, з яким зіштовхнулися федеральні органи влади протягом останніх кількох місяців.