Польща звернеться по допомогу до Китаю у вирішенні міграційної кризи на кордоні

15 вересня 2025, 14:52
Фото: polradio.pl
Польща витратила пів мільярда євро на будівництво паркану вздовж 400-кілометрового кордону з білоруссю після сплеску нелегальних переходів за останні чотири роки.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що на зустрічі зі своїм китайським колегою Ваном Ї наполягатиме на тому, щоб Китай чинив тиск на росію з метою припинення "гібридної операції" на східному кордоні, яка призвела до закриття ключового торговельного маршруту Пекіна в Європу.

Заяву Сікорського наводить Bloomberg.

Очільник польського зовнішньополітичного відомства планує зустрітися з Ваном Ї в передмісті Варшави в понеділок, 15 вересня.

При цьому агентство нагадує, що Польща закрила кордон із білоруссю через військові навчання "Запад". Кордон є основним маршрутом для китайських залізничних перевезень до Європи.

"Це дуже важлива тема, і якщо він (Ван Ї. – Ред.)  її не порушить, я це зроблю. Щоб кордон був повністю відкритий, на обох сторонах має бути мир", – сказав Сікорський.

За його словами, Польща витратила пів мільярда євро на будівництво паркану вздовж 400-кілометрового кордону з білоруссю після сплеску нелегальних переходів за останні чотири роки.

Напруженість посилилася у травні минулого року, коли польський прикордонник був атакований і вбитий мігрантом.

Прем'єр-міністр Дональд Туск звинуватив білорусь і росію у використанні міграції як зброї.

Минулого року Варшава пригрозила перекрити експортний маршрут до Європейського Союзу, щоб заручитися допомогою Китаю. Тодішній президент Польщі Анджей Дуда порушив питання про напруженість на кордоні під час візиту до Пекіна, що "допомогло на кілька місяців", сказав Сікорський.

"Але, на жаль, ця гібридна операція знову посилилася. Тому нам потрібно знову поговорити", – додав глава МЗС Польщі.

ПольщаКитайкордонБілорусьРадослав Сікорськийміграційна криза

