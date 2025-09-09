Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Польща закриває кордон із білоруссю

09 вересня 2025, 15:31
Фото: Darek Delmanowicz /PAP
На такий крок пішли через російсько-білоруські військові навчаня.

У цій ситуації ми закриємо наші кордони з білоруссю, У ніч з четверга на п’ятницю, тобто з 11 на 12 вересня, Польща закриває кордон з білоруссю, включаючи залізничні переправи, повідомив прем’єр-міністр  країни Дональд Туск.

Як пише RMF24, він додав, що такий крок зумовлений російсько-білоруськими військовими навчаннями "Захід-2025", які розпочнуться у п’ятницю.

"У п'ятницю розпочнуться надзвичайно агресивні російсько-білоруські маневри. Польські військові та союзні сили дадуть відповідь. Тому, з міркувань державної безпеки, у зв'язку з навчаннями "Захід", ми закриємо кордони з білоруссю, включаючи залізничні переїзди, у четвер опівночі, з четверга на п'ятницю", – сказав Дональд Туск на засіданні уряду Польщі у вівторок.

Він додав, що також були інші провокації з боку росії та білорусі – всередині та зовні країни, які стимулювали до цього рішення.

Минулого тижня віце-прем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владіслав Косиняк-Камиш заявив, що Польща має бути готова до будь-яких сценаріїв, адже повномасштабне вторгнення рф в Україну почалось із військових навчань.

"Ми повинні бути готові до можливих провокацій, саботажу та потенційної агресії, які можуть бути пов’язані з навчаннями "Захід" з боку російської федерації та білорусі.  Жодні з наших навчань ніколи не закінчувалися актом агресії, але такі ситуації траплялися під час "Заходу". Тому нами керує глибока недовіра", – заявив у свою чергу начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Веслав Кукула.

