Бджоли собору Нотр-Дам вижили після пожежі
Бджолам вдалося вижити, бо під час пожежі їх приспав вуглекислий газ. Про це в Instagram написав бджоляр Нікола Жен. Він розмістив фото пошкодженого даху собору, інформує "Голос Америки".
"Трохи надії. На фото з дрона видно, що три вулики ще на місці і, як видається, пошкоджень немає", - написав він.
Фото: instagram.com/beeopic
Також бджоляр розмістив фото деяких бджіл, які ховалися на скульптурі горгульї.
"Бджоли собору Нотр-Дам вижили! Відповідальні за місце це підтвердили!", - підписав фото Жен.
"СО2 (з диму) їх не вбив, але вони сп'яніли і заснули", - сказав бджоляр в інтерв'ю АР. Три вулики були встановлені на даху собору в 2013 році в рамках міської ініціативи щодо збільшення популяції бджіл у місті, повідомляє AP.
Нагадаємо, французьким пожежникам вдалося взяти під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка розпочалася у понеділок пізно ввечері.
Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися. З палаючого Собору Паризької Богоматері врятували частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.
Також, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити пошкоджений у пожежі середньовічний Собор Паризької Богоматері.
Родина французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро на відновлення постраждалої внаслідок пожежі будівлі собору Нотр-Дам де Парі.
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