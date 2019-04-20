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Бджоли собору Нотр-Дам вижили після пожежі

Під час пожежі їх приспав вуглекислий газ
180 тисяч бджіл з пасіки, яка розташовувалася на даху паризького собору Нотр-Дам, вижили, попри масштабну пожежу в соборі.
Бджоли собору Нотр-Дам вижили після пожежі Фото: instagram.com/beeopic

Бджолам вдалося вижити, бо під час пожежі їх приспав вуглекислий газ. Про це в Instagram написав бджоляр Нікола Жен. Він розмістив фото пошкодженого даху собору, інформує "Голос Америки".

"Трохи надії. На фото з дрона видно, що три вулики ще на місці і, як видається, пошкоджень немає", - написав він.


Фото: instagram.com/beeopic

Також бджоляр розмістив фото деяких бджіл, які ховалися на скульптурі горгульї.

"Бджоли собору Нотр-Дам вижили! Відповідальні за місце це підтвердили!", - підписав фото Жен.

"СО2 (з диму) їх не вбив, але вони сп'яніли і заснули", - сказав бджоляр в інтерв'ю АР. Три вулики були встановлені на даху собору в 2013 році в рамках міської ініціативи щодо збільшення популяції бджіл у місті, повідомляє AP.

Нагадаємо, французьким пожежникам вдалося взяти під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі, яка розпочалася у понеділок пізно ввечері.

Пожежникам вдалося зберегти 850-річну головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, але шпиль і дах повністю згоріли і обвалилися. З палаючого Собору Паризької Богоматері врятували частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа.

Також, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити пошкоджений у пожежі середньовічний Собор Паризької Богоматері.

Родина французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро на відновлення постраждалої внаслідок пожежі будівлі собору Нотр-Дам де Парі.

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20 04 2019 14:14
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