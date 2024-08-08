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Беленюк завоював "бронзу" на Олімпіаді-2024 і йде зі спорту

08 серпня 2024, 21:22
Беленюк завоював
Жан Беленюк Фото: reuters.com
Раніше він оголосив про завершення спортивної кар'єри, щоб зосередитися на політиці.

Жан Беленюк виборов нагороду на третіх поспіль Олімпійських іграх. Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Після перемоги над поляком Аркадіушом Кулиничем в поєдинку за бронзову медаль 33-річний українець станцював переможний гопак.

Також перед Олімпіадою в Парижі борець і чинний нардеп сказав, що вона стане останньою в його кар'єрі.

Медаль Беленюка стала десятою для України на цій Олімпіаді. 

Україна наразі має три золоті, три срібні і чотири бронзові медалі.

 
Жан БеленюкОлімпіада 2024

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