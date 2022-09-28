Безкарність рф турбує українців більше, ніж бідність – опитування

Для більшості опитаних українців одним з найбільших розчарувань після закінчення війни рф проти нашої держави стала би непокараність агресора за вчинені ним злочини. Це питання турбує жителів нашої держави більше, ніж ймовірна бідність і серйозна корупція.

Про це свідчать результати опитування КМІС, проведеного на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна серед двох тисяч людей.

Респондентам запропонували кілька готових відповідей на запитання "Що для вас стало би найбільшим розчаруванням після закінчення війни?". Українці могли обрати до трьох варіантів.

Найбільше число опитуваних назвали таким непокараність росії за вчинені нею злочини – 65,8%. Другою за популярністю відповіддю став високий рівень корупції (36,3%), а третьою – низький рівень життя й бідність (34,6%).

Крім того, 24,7% жителів нашої держави сильно розчарувало б те, що багато громадян не повернуться на батьківщину з-за кордону, а 19% – переїзд росіян і білорусів в Україну.

Дослідження продемонструвало відмінності у відповідях представників різних регіонів і вікових груп. Зокрема, на заході й у центрі України частіше обирали варіант “Непокараність росії за вчинені злочини” – 68,6% і 67,7%, ніж на півдні й сході – 63,5% і 59,1%. Молоді українці віком від 18 до 29 років частіше називали згадану відповідь (78,3%), ніж жителі від 70 років (55,5%). Як зазначається, це питання є меншим важливим для кожної старшої вікової групи.

Водночас, представники півдня й сходу України частіше казали, що їх розчарував би низький рівень життя та злидні – 42,3% та 43,3%. Тоді як на заході країни про це казали лише 27,4% респондентів, а в центрі – 31,4%.

Опитування провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) із 22 червня по 19 липня 2022 року. Дві тисячі респондентів від 18 років з території України, окрім Криму, було опитано, спираючись на випадкову вибірку мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників близьких до 50%.

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