RSS
НОВИНИ

Безкарність рф турбує українців більше, ніж бідність – опитування

Для більшості опитаних українців одним з найбільших розчарувань після закінчення війни рф проти нашої держави стала би непокараність агресора за вчинені ним злочини. Це питання турбує жителів нашої держави більше, ніж ймовірна бідність і серйозна корупція.
Безкарність рф турбує українців більше, ніж бідність – опитування Фото: npcz-rivne.ucoz.ua

Про це свідчать результати опитування КМІС, проведеного на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна серед двох тисяч людей.

Респондентам запропонували кілька готових відповідей на запитання "Що для вас стало би найбільшим розчаруванням після закінчення війни?". Українці могли обрати до трьох варіантів. 

Найбільше число опитуваних назвали таким непокараність росії за вчинені нею злочини – 65,8%. Другою за популярністю відповіддю став високий рівень корупції (36,3%), а третьою – низький рівень життя й бідність (34,6%).

Крім того, 24,7% жителів нашої держави сильно розчарувало б те, що багато громадян не повернуться на батьківщину з-за кордону, а 19% – переїзд росіян і білорусів в Україну. 

Дослідження продемонструвало відмінності у відповідях представників різних регіонів і вікових груп. Зокрема, на заході й у центрі України частіше обирали варіант “Непокараність росії за вчинені злочини” – 68,6% і 67,7%, ніж на півдні й сході – 63,5% і 59,1%. Молоді українці віком від 18 до 29 років частіше називали згадану відповідь (78,3%), ніж жителі від 70 років (55,5%). Як зазначається, це питання є меншим важливим для кожної старшої вікової групи.

Водночас, представники півдня й сходу України частіше казали, що їх розчарував би низький рівень життя та злидні – 42,3% та 43,3%. Тоді як на заході країни про це казали лише 27,4% респондентів, а в центрі – 31,4%.

Опитування провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) із 22 червня по 19 липня 2022 року. Дві тисячі респондентів від 18 років з території України, окрім Криму, було опитано, спираючись на випадкову вибірку мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників близьких до 50%.

Раніше також повідомлялось, що на ЗСУ донатить кожен третій молодий українець - дослідження.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 09 2022 20:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Оргія на Щекавиці. Українське життєлюбство проти російської некрофілії

Оргія на Щекавиці. Українське життєлюбство проти російської некрофілії

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Могілізація, референдуми та бряцання ядерною кнопкою. Так путін намагається продемонструвати Китаю бодай якийсь результат

Могілізація, референдуми та бряцання ядерною кнопкою. Так путін намагається продемонструвати Китаю бодай якийсь результат

Російські "референдуми" огидні. Тімоті Снайдер не радить журналістам використовувати терміни "рефрендум" чи "голосування"

Російські "референдуми" огидні. Тімоті Снайдер не радить журналістам використовувати терміни "рефрендум" чи "голосування"

Внутрішня кухня українського контрнаступу, який переломив хід війни. TIME про Залужного

Внутрішня кухня українського контрнаступу, який переломив хід війни. TIME про Залужного

Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп

Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп'ютеру

На телебачення повертається розважальний контент. А до Києва – зіркові втікачі з-за кордону

На телебачення повертається розважальний контент. А до Києва – зіркові втікачі з-за кордону

Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3

Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3

Брязкіт ядерною бомбою. В якийсь момент путіну доведеться визнати провал – Лоуренс Фрідман

Брязкіт ядерною бомбою. В якийсь момент путіну доведеться визнати провал – Лоуренс Фрідман

Остання драма в ескалації путіна. Він намагається виграти час "тушками" - Том Купер

Остання драма в ескалації путіна. Він намагається виграти час "тушками" - Том Купер

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.