Безоплатно від COVID-19 вакцинують близько 21 млн українців із груп ризику Попередньо МОЗ очікує на 8 млн доз від програми COVAX

"Ми вважаємо, що насамперед необхідно вакцинувати медпрацівників, бійців ООС, людей, що перебувають в інтернатах, будинках для людей похилого віку, працівників освіти, Нацполіції, Нацгвардії, людей віком від 60 років, людей із супутніми захворюваннями", - сказав Степанов.

Фото: МОЗ

Безоплатно від COVID-19 вакцинують близько 21 млн людей із груп ризику, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві у вівторок, зазначає "Інтерфакс-Україна". "Міністерство охорони здоров'я розробило чіткий план вакцинації та визначило групи людей, яких ми зобов'язані вакцинувати коштом держави. Таких людей майже 21 млн. Ми вважаємо, що насамперед необхідно вакцинувати медпрацівників, бійців ООС, людей, що перебувають в інтернатах, будинках для людей похилого віку, працівників освіти, Нацполіції, Нацгвардії, людей віком від 60 років, людей із супутніми захворюваннями", - сказав він. Нагадаємо, що 15 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 909 082 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 522 868 осіб, летальних випадків - 15 480.

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