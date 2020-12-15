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Безоплатно від COVID-19 вакцинують близько 21 млн українців із груп ризику

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"Ми вважаємо, що насамперед необхідно вакцинувати медпрацівників, бійців ООС, людей, що перебувають в інтернатах, будинках для людей похилого віку, працівників освіти, Нацполіції, Нацгвардії, людей віком від 60 років, людей із супутніми захворюваннями", - сказав Степанов.
Безоплатно від COVID-19 вакцинують близько 21 млн українців із груп ризику Фото: МОЗ

Безоплатно від COVID-19 вакцинують близько 21 млн людей із груп ризику, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві у вівторок, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство охорони здоров'я розробило чіткий план вакцинації та визначило групи людей, яких ми зобов'язані вакцинувати коштом держави. Таких людей майже 21 млн. Ми вважаємо, що насамперед необхідно вакцинувати медпрацівників, бійців ООС, людей, що перебувають в інтернатах, будинках для людей похилого віку, працівників освіти, Нацполіції, Нацгвардії, людей віком від 60 років, людей із супутніми захворюваннями", - сказав він.

Нагадаємо, що 15 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 909 082 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 522 868 осіб, летальних випадків - 15 480.

 
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15 12 2020 12:31
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