В Україні зафіксовано 8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 909 082 особи;
- одужало - 522 868 осіб;
- летальних випадків - 15 480;
- проведено ПЛР-тестувань - 5 084 649.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 93 302 випадки;
Вінницька область - 19 977 випадків;
Волинська область - 28 527 випадків;
Дніпропетровська область - 49 961 випадок;
Донецька область - 30 062 випадки;
Житомирська область - 34 511 випадків;
Закарпатська область - 26 281 випадок;
Запорізька область - 43 034 випадки;
Івано-Франківська область - 40 875 випадків;
Київська область - 49 335 випадків;
Кіровоградська область - 7 273 випадки;
Луганська область - 7 987 випадків;
Львівська область - 54 233 випадки;
Миколаївська область - 24 404 випадки;
Одеська область - 59 113 випадків;
Полтавська область - 30 025 випадків;
Рівненська область - 36 599 випадків;
Сумська область - 36 098 випадків;
Тернопільська область - 31 374 випадки;
Харківська область - 62 708 випадків;
Херсонська область - 14 346 випадків;
Хмельницька область - 34 919 випадків;
Черкаська область - 32 272 випадки;
Чернівецька область - 37 080 випадків;
Чернігівська область - 24 786 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "коронавірус_інфо"
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