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В Україні зафіксовано 8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу 16 150 осіб, летальних випадків - 233
15 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 909 082 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 522 868 осіб, летальних випадків – 15 480.
В Україні зафіксовано 8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 909 082 особи;
  • одужало - 522 868 осіб;
  • летальних випадків - 15 480;
  •  проведено ПЛР-тестувань - 5 084 649.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 93 302 випадки;

Вінницька область - 19 977 випадків;

Волинська область - 28 527 випадків;

Дніпропетровська область - 49 961 випадок;

Донецька область - 30 062 випадки;

Житомирська область - 34 511 випадків;

Закарпатська область - 26 281 випадок;

Запорізька область - 43 034 випадки;

Івано-Франківська область - 40 875 випадків;

Київська область - 49 335 випадків;

Кіровоградська область - 7 273 випадки;

Луганська область - 7 987 випадків;

Львівська область - 54 233 випадки;

Миколаївська область - 24 404 випадки;

Одеська область - 59 113 випадків;

Полтавська область - 30 025 випадків;

Рівненська область - 36 599 випадків;

Сумська область - 36 098 випадків;

Тернопільська область - 31 374 випадки;

Харківська область - 62 708 випадків;

Херсонська область - 14 346 випадків;

Хмельницька область - 34 919 випадків;

Черкаська область - 32 272 випадки;

Чернівецька область - 37 080 випадків;

Чернігівська область - 24 786 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "коронавірус_інфо"

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15 12 2020 11:34
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