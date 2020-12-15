В Україні зафіксовано 8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу 16 150 осіб, летальних випадків - 233

15 грудня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 909 082 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 522 868 осіб, летальних випадків – 15 480.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 909 082 особи;

одужало - 522 868 осіб;

летальних випадків - 15 480;

проведено ПЛР-тестувань - 5 084 649. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях. Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 93 302 випадки; Вінницька область - 19 977 випадків; Волинська область - 28 527 випадків; Дніпропетровська область - 49 961 випадок; Донецька область - 30 062 випадки; Житомирська область - 34 511 випадків; Закарпатська область - 26 281 випадок; Запорізька область - 43 034 випадки; Івано-Франківська область - 40 875 випадків; Київська область - 49 335 випадків; Кіровоградська область - 7 273 випадки; Луганська область - 7 987 випадків; Львівська область - 54 233 випадки; Миколаївська область - 24 404 випадки; Одеська область - 59 113 випадків; Полтавська область - 30 025 випадків; Рівненська область - 36 599 випадків; Сумська область - 36 098 випадків; Тернопільська область - 31 374 випадки; Харківська область - 62 708 випадків; Херсонська область - 14 346 випадків; Хмельницька область - 34 919 випадків; Черкаська область - 32 272 випадки; Чернівецька область - 37 080 випадків; Чернігівська область - 24 786 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "коронавірус_інфо"

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