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Біатлоністи основної збірної виступлять на літньому чемпіонаті України

Частина біатлоністів основної збірної України візьме участь в національному чемпіонаті з літнього біатлону, який відбудеться в Чернігові з 21 по 26 вересня.
Біатлоністи основної збірної виступлять на літньому чемпіонаті України Фото: з вільних джерел

Як повідомляє XSport, крім того, команда "Б" під керівництвом Іллі Лопухова і Миколи Зоца в повному складі візьме участь в чемпіонаті України, передає Укрінформ.

Відзначимо, що на літньому чемпіонаті Україну-2020 заплановані два офіційні тренування, спринти, гонки переслідування, мас-старти і змішана естафета.

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08 09 2020 17:47
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