СПОРТ НОВИНИЧастина біатлоністів основної збірної України візьме участь в національному чемпіонаті з літнього біатлону, який відбудеться в Чернігові з 21 по 26 вересня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біатлоністи основної збірної виступлять на літньому чемпіонаті України
Фото: з вільних джерел
Як повідомляє XSport, крім того, команда "Б" під керівництвом Іллі Лопухова і Миколи Зоца в повному складі візьме участь в чемпіонаті України, передає Укрінформ.
Відзначимо, що на літньому чемпіонаті Україну-2020 заплановані два офіційні тренування, спринти, гонки переслідування, мас-старти і змішана естафета.
Читайте також: Ястремська вийшла до третього раунду турніру в Нью-Йорку
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 09 2020 17:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал Вімблдону і встановила черговий рекорд
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
No articles