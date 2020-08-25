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Ястремська вийшла до третього раунду турніру в Нью-Йорку

Українка обіграла американську тенісистку Бернарду Перу
Українська тенісистка Даяна Ястремська в другому раунді турніру Western & Southern Open в Нью-Йорку перемогла американку Бернарду Перу – 7:6, 4:6, 6:3.
Ястремська вийшла до третього раунду турніру в Нью-Йорку Фото: firtka.if.ua

Ястремська (25-я в рейтингу WTA) здобула дуже непросту перемогу, повідомляє "Укрінформ". В кінці першого сету вона на класі перевела гру на тай-брейк і виграла його - 7:6. В другій партії українка ледь не знялася з матчу через травму, але після медичної допомоги вирішила залишитися на корті. Як наслідок, сет вона програла - 4:6.

У вирішальній партії Ястремська виграла кілька подач суперниці і довела справу до перемоги - 6:3.

Нагадаємо, що визначилися переможці Кубка України з тенісу

 

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25 08 2020 12:56
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