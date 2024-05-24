Більше мільйона українців оновили дані у Резерв+
Про це повідомило Міноборони.
Крім того, частина військовозобовʼязаних оновили персональні дані через ЦНАП і ТЦК:
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ЦНАП – 40 865;
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ТЦК – 21 735.
"На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року", – заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Наразі мобільний застосунок Резерв+ доступний в 176 країнах світу. За кордоном застосунком найчастіше користуються в Польщі, Німеччині, Канаді, США і Чехії.
В Міноборони додали, що незабаром у Резерв+ з'явиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий.
Нагадаємо, що 17 травня Міноборони презентувало застосунок, де можна оновити облікові дані ТЦК.