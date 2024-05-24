Більше мільйона українців оновили дані у Резерв+

На сьогодні в Україні понад 1 млн військовозобов'язаних громадян оновили свої дані онлайн через мобільний додаток Резерв+.

Про це повідомило Міноборони.

Крім того, частина військовозобовʼязаних оновили персональні дані через ЦНАП і ТЦК:

ЦНАП – 40 865;

ТЦК – 21 735.

"На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року", – заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Наразі мобільний застосунок Резерв+ доступний в 176 країнах світу. За кордоном застосунком найчастіше користуються в Польщі, Німеччині, Канаді, США і Чехії.

В Міноборони додали, що незабаром у Резерв+ з'явиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Нагадаємо, що 17 травня Міноборони презентувало застосунок, де можна оновити облікові дані ТЦК.