Більшості українців заощаджень вистачить щонайбільше на місяць, – дослідження Що відомо про опитування? Його провела соціологічна група "Рейтинг". Двома хвилями (25 – 27 березня та 28 – 30 березня) опитали 2 тисячі респондентів. Дослідили думку українців, використавши випадкову вибірку мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності не перевищує 4%

У випадку втрати роботи через карантин понад 60% українців залишаться без грошей. Наявних заощаджень їм вистачить не більше, ніж на місяць.

Фото: education-newzealand.org

Про фінансові можливості українців в умовах карантинних обмежень свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає 24 КАНАЛ. Відповідно до них, більшості українців у випадку втрати джерела доходів (зарплати, пенсії) наявних заощаджень вистачить щонайбільше на 1 місяць. Якими є результати дослідження: 63% опитаних українців заявили, що їхніх заощаджень за умови припинення отримання доходів вистачить менше, ніж на місяць;

опитаних українців заявили, що їхніх заощаджень за умови припинення отримання доходів вистачить менше, ніж на місяць; 16% респондентів зазначили, що їм грошей вистачить приблизно на 2 місяці;

респондентів зазначили, що їм грошей вистачить приблизно на 2 місяці; 7% – до трьох місяців;

– до трьох місяців; 6% – до пів року;

– до пів року; 3% – до року і більше. Зверніть увагу! За результатами опитування компанії Info Sapinens, лише 40% українців сподіваються пережити спалах коронавірусу без значних фінансових втрат. 69% українців відчули негативні наслідки карантину: інфографіка Майже 70% українців вже відчули наслідки карантину на своїх бюджетах. Нагадаємо, що в Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 699 випадків зараження коронавірусом.

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