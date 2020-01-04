Більшості українців заощаджень вистачить щонайбільше на місяць, – дослідження
Про фінансові можливості українців в умовах карантинних обмежень свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає 24 КАНАЛ.
Відповідно до них, більшості українців у випадку втрати джерела доходів (зарплати, пенсії) наявних заощаджень вистачить щонайбільше на 1 місяць.
Якими є результати дослідження:
- 63% опитаних українців заявили, що їхніх заощаджень за умови припинення отримання доходів вистачить менше, ніж на місяць;
- 16% респондентів зазначили, що їм грошей вистачить приблизно на 2 місяці;
- 7% – до трьох місяців;
- 6% – до пів року;
- 3% – до року і більше.
Зверніть увагу! За результатами опитування компанії Info Sapinens, лише 40% українців сподіваються пережити спалах коронавірусу без значних фінансових втрат. 69% українців відчули негативні наслідки карантину: інфографіка Майже 70% українців вже відчули наслідки карантину на своїх бюджетах.
Нагадаємо, що в Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 699 випадків зараження коронавірусом.
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