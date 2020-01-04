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Більшості українців заощаджень вистачить щонайбільше на місяць, – дослідження

Що відомо про опитування? Його провела соціологічна група "Рейтинг". Двома хвилями (25 – 27 березня та 28 – 30 березня) опитали 2 тисячі респондентів. Дослідили думку українців, використавши випадкову вибірку мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності не перевищує 4%
У випадку втрати роботи через карантин понад 60% українців залишаться без грошей. Наявних заощаджень їм вистачить не більше, ніж на місяць.
Більшості українців заощаджень вистачить щонайбільше на місяць, – дослідження Фото: education-newzealand.org

Про фінансові можливості українців в умовах карантинних обмежень свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає 24 КАНАЛ.

Відповідно до них, більшості українців у випадку втрати джерела доходів (зарплати, пенсії) наявних заощаджень вистачить щонайбільше на 1 місяць.

Якими є результати дослідження:

  • 63% опитаних українців заявили, що їхніх заощаджень за умови припинення отримання доходів вистачить менше, ніж на місяць;
  • 16% респондентів зазначили, що їм грошей вистачить приблизно на 2 місяці;
  • 7% – до трьох місяців;
  • 6% – до пів року;
  • 3% – до року і більше.

 

Зверніть увагу! За результатами опитування компанії Info Sapinens, лише 40% українців сподіваються пережити спалах коронавірусу без значних фінансових втрат.  69% українців відчули негативні наслідки карантину: інфографіка Майже 70% українців вже відчули наслідки карантину на своїх бюджетах.

Нагадаємо, що в Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 699 випадків зараження коронавірусом.

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01 04 2020 15:00
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