Біля Одеси дрейфує танкер: українці на борту відмовились від евакуації

В танкера з кінця 2018 року повністю відсутні документи

У ніч на 22 листопада судно «Делфі» через сильний вітер зірвало з якоря та знесло в напрямку одеського пляжу «Дельфін». Усі три члени екіпажу — українці, вони відмовились покинути борт судна.

Про це повідомляє кореспондент hromadske.

За даними Оперативного штабу Одеської ОДА, наразі танкер на відстані 10 миль від берега порту Одеси.

За даними ДСНС, ще 20 листопада надійшло повідомлення про загрозу зриву з якоря танкера «Делфі» через погіршення погоди. З вечора 21 листопада поряд із судном чергував рятувальний катер і буксир, який почав супроводжувати «Делфі» в напрямку порту, та вночі припинив рухатися.

Зазначається, що наразі палива в танкері не залишилось, запаси води та їжі передбачені до 1 грудня, рації та телефони майже розрядилися. Один з якорів в аварійному стані.

«Вони відмовились залишити борт судна та відмовились подати сигнал SOS, який дає нам можливість почати аварійно-рятувальну операцію. Відповідно, наразі операція триває, штаб створений за ініціативою капітану порту, але ми не можемо в активну фазу увійти через погодні умови, через відсутність згоди, згідно із міжнародним законодавством», — сказав виконувач обов‘язків керівника адміністрації Одеського порту Денис Карпов.

Він додав, що в танкера з кінця 2018 року повністю відсутні документи. Однак, без згоди власника рятувальники мають право рятувати лише людей.

Командувач Південного управління ДПСУ Сергій Мул зазначив, що танкер «Делфі» під прапором Молдови з травня 2019 року перебував на якорі. Власником судна є громадянин Великої Британії, порт прописки — у Румунії. Вийшло судно з Констанци. Членами екіпажу є три українці — капітан судна Слинько, старший механік Михайленко та матрос Тудорян.

За даними капітана порту, екіпаж відмовляється від допомоги, бо сподіваються на допомогу власника судна, але зв’язку з ним немає. Крім того, капітан «Делфі» відмовляється надати будь-яку інформацію щодо власника.

Наразі з порту відправили рятувальні буксири, але вони не можуть наблизитись до танкера. Розглядають можливість використання гелікоптера, хоча через погодні умови це також небезпечно — пориви вітру 18-20 метрів на секунду. Згідно з даними Гідрометцентру, шторм триватиме ще два-три дні.

Нагадаємо, що на борту танкера "Магус" у Чорному морі померли двоє українців через отруєння метиловим спиртом.