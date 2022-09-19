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Біля української антарктичної станції народилося двоє тюленят

Ольга
Матарикіна
Перше народилося на острові Вінтер, а друге - на кризі біля острова Скуа
Біля української антарктичної станції народилося двоє тюленят Фото: Національний антарктичний науковий центр
Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" народилися двоє тюленят Ведделла.
 
Перше народилося на острові Вінтер, а друге -  на кризі біля острова Скуа, розповідають полярники у Facebook.
 
"Зовсім крихітка, ще не відходить від матері, та, треба сказати, росте на очах (може набирати до 6-7 кг за день", - кажуть про одного з новонароджених на станції.
 
 
Пересувається тюленя невпевнено, а адже його м'язова система тільки формується, однак малеча буде вчитись виживати в суворих антарктичних умовах.
 
 
 
Вагітність у самок тюленів Ведделла триває 10 місяців. Народження малят відбувається на поверхні криги. Кожна самка виношує одного малюка. Новонароджені тюленята важать 25-30 кг, в довжину сягають 1,3 м. Дорослі тюлені зазвичай важать біля 400 кг.
Мати вигодовує малечу протягом 7-ми тижнів. Коли годування закінчується, молоді тюлені відправляються в воду і починають самостійне життя. Живуть ці тюлені відносно довго – 20 років.
 
"Лише в Антарктиді тюлені не бояться людини. Чому? Тому що тут вчасно взяли їх під охорону. Скажімо, на Балтиці їх переслідують ще з часів палеоліту, тому, якщо побачити тут тюленя, можна ще 10 років розказувати іншим про це", - розповідають на станції.
 
 
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19 09 2022 13:41
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