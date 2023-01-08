Навіщо українські науковці з полярної станції "Академік Вернадський" риють окопи в снігу і до чого тут пінгвіни?

До процесу викопування залучаються усі учасники експедиції

Жартівливий ролик одного з працівників української полярної станції "Академік Вернадський" про "окопування від навали пінгвинів" очевидно всерйоз збентежив користувачів соцмереж. Тож сьогодні науковці без жартів пояснили, для чого вони риють довжелезні траншеї в снігу.

Відео, як виглядає цей сніговий окоп, показали на відео у Національному антарктичному науковому центрі.

Працівники пояснили: вони мають традицію щоліта відкопувати прохід до другого причалу. А зараз в Антарктиді саме літо.

"За зиму та весну цей шлях добряче засипає снігом. Тож, щойно на наш острів приходить літечко, кожна експедиція копає прохід", – пояснюють в антарктичному центрі.

До процесу викопування залучаються усі учасники експедиції. Цьогоріч через значні опади висота снігових заметів скала близько 4 метрів.

Полярники заспокоюють, що пінгвіни тут ні до чого, у цю снігову ринву вони не падають. За ними просто цікаво спостерігати.