Білий дім відновить частину скасованих програм іноземної допомоги – Reuters

Рішення було ухвалено під тиском Конгресу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила відновити щонайменше шести нещодавно скасованих програм екстреної продовольчої допомоги.

Про це агенції Reuters повідомили шість джерел.

Виконувач обов'язків заступника адміністратора USAID Джеремі Льюїн у своєму листі попросив співробітників скасувати рішення щодо припинення фінансування.

Вилання пише, що він попросив відновити фінансування Всесвітньої продовольчої програми в Лівані, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадорі.

Крім того, адміністрація президента США відновила чотири премії Міжнародної організації з міграції в Тихоокеанському регіоні.

Також джерела розповіли журналістам, що рішення про відновлення частини допомоги від США було ухвалено під тиском Конгресу.

Журналісти додають, що Вашингтон скасував програми допомоги більш ніж десятку країн, включно з Афганістаном, Єменом, Сомалі та Сирією, на загальну суму понад 1,3 мільярда доларів.

Правозахисна група Stand Up For Aid каже, що контракти Всесвітньої продовольчої програми ООН, скасовані за розпорядженням Льюіна минулими вихідними для Лівану, Сирії, Сомалі, Сомалі та Йорданії, становили понад 463 мільйони доларів.

Також багато програм було скасовано держсекретарем США Марко Рубіо в рамках першого раунду скорочень програм іноземної допомоги. У Держдепартаменті США заявили журналістам, що це не є остаточним рішенням.