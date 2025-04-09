Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Білий дім відновить частину скасованих програм іноземної допомоги – Reuters

09 квітня 2025, 18:59
Білий дім відновить частину скасованих програм іноземної допомоги – Reuters
Фото: DW
Рішення було ухвалено під тиском Конгресу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила відновити щонайменше шести нещодавно скасованих програм екстреної продовольчої допомоги. 

Про це агенції Reuters повідомили шість джерел.

Виконувач обов'язків заступника адміністратора USAID Джеремі Льюїн у своєму листі попросив співробітників скасувати рішення щодо припинення фінансування. 

Вилання пише, що він попросив відновити фінансування Всесвітньої продовольчої програми в Лівані, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадорі. 

Крім того, адміністрація президента США відновила чотири премії Міжнародної організації з міграції в Тихоокеанському регіоні. 

Також джерела розповіли журналістам, що рішення про відновлення частини допомоги від США було ухвалено під тиском Конгресу.

Журналісти додають, що Вашингтон скасував програми допомоги більш ніж десятку країн, включно з Афганістаном, Єменом, Сомалі та Сирією, на загальну суму понад 1,3 мільярда доларів. 

Правозахисна група Stand Up For Aid каже, що контракти Всесвітньої продовольчої програми ООН, скасовані за розпорядженням Льюіна минулими вихідними для Лівану, Сирії, Сомалі, Сомалі та Йорданії, становили понад 463 мільйони доларів.

Також багато програм було скасовано держсекретарем США Марко Рубіо в рамках першого раунду скорочень програм іноземної допомоги. У Держдепартаменті США заявили журналістам, що це не є остаточним рішенням.

 
допомогаСША.програми

Останні матеріали

Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Політика
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 16:45
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Політика
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 12:52
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання 1945
Політика
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання 1945
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 07:21
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Технології
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 13:26
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Технології
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 12:59
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Політика
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 11:40
Трамп розраховує на швидке мирне врегулювання в Україні в інтересах путіна. Чи встоїмо? – The Telegraph
Політика
Трамп розраховує на швидке мирне врегулювання в Україні в інтересах путіна. Чи встоїмо? – The Telegraph
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 07:59
Зловісний тиждень для розвідувальних агентств США та для американців. Маркер на звільнення – підтримка України? – Девід Ігнатіус
Політика
Зловісний тиждень для розвідувальних агентств США та для американців. Маркер на звільнення – підтримка України? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 07 квітня 2025, 16:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється