СПОРТ НОВИНИБоксерський поєдинок у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою відбудеться у суботу, 31 жовтня, нинішнього року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бій Усик - Чісора пройде 31 жовтня
Місце організації поєдинку буде оголошено пізніше
Фото: Спорт24
Про це повідомив у середу на своїй сторінці у Twitter промоутер Едді Гірн, передає "Укрінформ". Місце організації поєдинку буде оголошено пізніше.
Як повідомлялося, бій Усик - Чісора мав пройти 23 травня, але його перенесли через пандемію коронавірусу.
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