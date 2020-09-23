Бій Усик - Чісора пройде 31 жовтня

Місце організації поєдинку буде оголошено пізніше

Боксерський поєдинок у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою відбудеться у суботу, 31 жовтня, нинішнього року.

Про це повідомив у середу на своїй сторінці у Twitter промоутер Едді Гірн, передає "Укрінформ". Місце організації поєдинку буде оголошено пізніше.

Як повідомлялося, бій Усик - Чісора мав пройти 23 травня, але його перенесли через пандемію коронавірусу.

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