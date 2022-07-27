СПОРТ НОВИНИБій-реванш володаря титулів WBA, WBO та IBF українця Олександра Усика з колишнім чемпіоном світу британцем Ентоні Джошуа у Великій Британії транслюватиме Sky Sports.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бій-реванш Усик - Джошуа у Великій Британії транслюватиме Sky Sports
Поєдинок відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія)
Фото: liga.net
Про це у Twitter повідомив американський боксерский инсайдер Майкл Бэнсон.
Поєдинок відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія).
Переможець бою може зустрітися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі з іншим британцем - Тайсоном Ф'юрі.
Нагадаємо, минулої осені Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів, відібравши всі чемпіонські пояси.
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