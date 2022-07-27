RSS
СПОРТ НОВИНИ

Бій-реванш Усик - Джошуа у Великій Британії транслюватиме Sky Sports

Поєдинок відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія)
Бій-реванш володаря титулів WBA, WBO та IBF українця Олександра Усика з колишнім чемпіоном світу британцем Ентоні Джошуа у Великій Британії транслюватиме Sky Sports.
Бій-реванш Усик - Джошуа у Великій Британії транслюватиме Sky Sports Фото: liga.net

Про це у Twitter повідомив американський боксерский инсайдер Майкл Бэнсон.

Поєдинок відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія).

Переможець бою може зустрітися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі з іншим британцем - Тайсоном Ф'юрі. 

Нагадаємо, минулої осені Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів, відібравши всі чемпіонські пояси.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2022 14:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відомі імена всіх півфіналістів Вімболдона

Відомі імена всіх півфіналістів Вімболдона

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.