Бій-реванш Усик - Джошуа у Великій Британії транслюватиме Sky Sports Поєдинок відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія)

Бій-реванш володаря титулів WBA, WBO та IBF українця Олександра Усика з колишнім чемпіоном світу британцем Ентоні Джошуа у Великій Британії транслюватиме Sky Sports.

Фото: liga.net

Про це у Twitter повідомив американський боксерский инсайдер Майкл Бэнсон. Поєдинок відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія). Переможець бою може зустрітися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі з іншим британцем - Тайсоном Ф'юрі. Нагадаємо, минулої осені Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів, відібравши всі чемпіонські пояси.

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